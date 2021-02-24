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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تواصل جهودها لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:53 م
الطقس السيئ
الطقس السيئ
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واصلت الأجهزة التنفيذية بعدد من المحافظات جهودها لمواجهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية خلال اليومين الماضيين، من شفط مياه الأمطار التي سقطت بغزارة وأدت إلى تعطل الحياة اليومية.

ففي محافظة شمال سيناء، أكد سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور أن المحافظة تواصل رفع درجة الاستعداد على مستوى كافة أجهزة ومرافق ومديريات الخدمات بها، بالإضافة إلى متابعة غرف العمليات لمواجهة الظروف الجوية بمنطقة وسط سيناء.

من جانبه، قال رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء سليمان فرج محمد -في تصريح له اليوم الأربعاء إنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة لتفقد مجري السيول ومتابعة الآثار المترتبة عليها، مشيرا إلى أنه لم تقع أي أضرار أو خسائر نتيجة السيول التي جرت في عدد من الوديان بمنطقة وسط سيناء نتيجة الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة من المحافظة.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل على أن السدود التعويقية ساهمت بشكل كبير في التخفيف من آثار السيول التي جرت في أودية "البروك وأبوكناد وأبوخشمية والنثيلة".

وأشار إلى أن عددا من التجمعات في منطقة وسط سيناء شهدت اليوم سيولا ضعيفة نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت على أجزاء كبيرة من مناطق وسط سيناء خلال الساعات الماضية.

وفي محافظة السويس، تابع السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع والطرق الرئيسية والتي سقطت اليوم الأربعاء نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية.

رافق السكرتير العام، في جولته إيهاب حسن السكرتير العام المساعد، وسامح بسيم مدير الحماية المدنية، ووليد شوقي رئيس حي عتاقة، والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث بالمحافظة ورجال الحماية المدنية من ضباط وأفراد وهيئة الطرق والكباري ومسئولي الأحياء.

وشارك عدد من سيارات كسح المياه بمشاركة الجهات المعنية من إدارة الحماية المدنية وشركات البترول والأحياء لإنجاز الأعمال بالمناطق المتراكمة فيها المياه على الطريق، كما يتابع ضباط إدارة المرور الحركة المرورية للسيارات على الطرق الرئيسي لتسهيل الحركة عليها.

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