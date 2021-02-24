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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس وأمريكا تبحثان تعزيز علاقات التعاون

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:51 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
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بحث رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، مع السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، تعزيز علاقات التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.

وثمن رئيس الوزراء التونسي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء التونسية، الدعم الأمريكي المتواصل لتونس، مؤكدًا حرص بلاده على الارتقاء بمستوى التعاون المثمر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي لدي تونس، استعداد الحكومة الأمريكية الجديدة، مواصلة الوقوف إلى جانب تونس ودعم مسار انتقالها الديمقراطي، عبر مساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، معبرا في ذات السياق عن ثقة الولايات المتحدة في نجاح هذه التجربة الديمقراطية الناشئة بفضل تكاتف مجهودات كل التونسيين.

كما استعرض الجانبان سير جملة من مشاريع التعاون الثنائي لاسيما التقدم المحرز في الإعداد لبرنامج "مؤسسة تحدي الألفية".

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