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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء اليوناني يرجح تمديد قيود الإغلاق بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:49 م
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس،
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رجح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن تضطر حكومته إلى تمديد العمل بقيود الإغلاق إلى ما بعد التاريخ المقرر لرفعها في 28 فبراير الجاري، بسبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا سيما في منطقة أثينا الكبرى.

وفي تصريحات خلال اجتماع لحكومته، اليوم الأربعاء، أشاد ميتسوتاكيس ببرنامج التطعيم الوطني اليوناني "جيد التنظيم"، والذي يطلق عليه اسم "إليفثريا" (الحرية)، مضيفًا أن البلاد ستكسر قريبا حاجز المليون تطعيم، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

ومع ذلك، حذر رئيس الوزراء اليوناني من التهاون، قائلًا إن طرح اللقاح يشجع على اتخاذ موقف متساهل تجاه إرشادات التباعد الاجتماعي على ما يبدو.

وفي إشارة إلى الزيادة الحادة في أعداد حالات كوفيد-19 المُسجلة أمس الثلاثاء، قال ميتسوتاكيس إن الحكومة ستضطر على الأرجح إلى تأجيل رفع القيود تدريجيا اعتبارا من 1 مارس كما كان مقررا.

وكانت السلطات الصحية اليونانية قد أعلنت أمس، تسجيل 2147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة ناجمة عنه، مضيفة إن إجمالي 357 مريضا ما زالوا يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة.

يأتي ذلك فيما تعمل وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة في البلاد بحوالي 80% من طاقتها الاستيعابية.

وحتى الآن، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 المؤكدة في اليونان 182 ألفا و783 إصابة، و6 آلاف و343 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

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