الصين تعارض إساءة استخدام منصة مجلس حقوق الإنسان الأممي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين" إن "المملكة المتحدة أساءت استخدام منصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وروجت لمعلومات كاذبة، وتدخلت في الشؤون الداخلية للصين، وإن الصين تعرب عن معارضتها الشديدة ورفضها التام لذلك".وأضاف بين في تصريح اليوم الأربعاء تعليقا على اتهامات بريطانية للصين بشأن منطقة شينجيانج الويجورية شمال غربي الصين أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أكد في الاجتماع رفيع المستوى للدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن باب منطقة شينجيانج مفتوح دائما، وأن الصين ترحب بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المنطقة.وتابع: "وجهت الصين منذ فترة طويلة دعوة إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة شينجيانج، وحافظ الجانبان على الاتصالات"، داعيا المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين وضع حقوق الإنسان لديها والقيام بشيء حقيقي من أجل التنمية الصحية لقضية حقوق الإنسان الدولية.