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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

انتشال آخر ضحايا غرق مركب بحيرة كينج مريوط بالإسكندرية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:46 م
ضحايا غرق مركب بحيرة
ضحايا غرق مركب بحيرة كينج مريوط
شيماء حمودة
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية برفقة الغطاسين المتطوعين، اليوم، من انتشال آخر ضحايا حادث غرق مركب صيد ببحيرة مريوط أمام استاد برج العرب، ليصل إجمالي الضحايا إلى 14 ضحية.

وقال مراجع مطيرد، عم الضحايا، إن الطفلة التي عثر عليها في العقد الثاني من العمر وهي آخر ضحايا حادث غرق مركب البحيرة وتم نقلها بسيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى العامرية العام.

وكان قد أمر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل "م.ع" مالك المركب الغارق بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط، بضمان محل إقامته، لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وجاءت اعترافات قائد المركب الغارق "محمود.ع.ح" 23 سنة فى التحقيقات إنهم كانوا خرجوا فى رحلة بحرية، وأثناء عودتهم فوجئ بارتفاع الموج، وزيادة سرعة الرياح، فحاول تفاديها لكنه فشل فى السيطرة على المركب، ووسط صراخ الأطفال وخوفهم انقلب القارب بالكامل".

وأضاف: "حاولت إنقاذ أسرتى، وفشلت فى إنقاذ زوجتى ووالدتى وابنتى، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد أن جرفتهم الأمواج بعيدا ولم أستطع اللحاق بهم".

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