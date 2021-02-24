قطار يدهس 3 شبان في الإسماعيلية (صور)

دهس قطار، 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بمصرع ثلاثة أشخاص تحت عجلات قطار وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لمكان الواقعة من أجل نقل الجثامين لمشرحة مستشفى القصاصين المركزي، بعد معاينة الشرطة.وقال شاهد عيان، إن جثث المتوفين تحولت إلى إشلاء، ويبلغ عمرهم قرابة الـ20 عامًا.