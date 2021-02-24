رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شيما الحاج ومنى فاروق تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:43 م
شيما الحاج ومنى فاروق
شيما الحاج ومنى فاروق
محمد مجدي
طباعة
تبدو الفنانة شيما الحاج، هي الأسعد حظا خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ لم تكتف بتغيير اسمها إلى شيماء يونس، بل شاركت في مسلسل سكن البنات، كسيدة أعمال وصاحبة مصنع، ومؤخرا تنضم إلى أسرة فيلم "آل هارون"، الذي من بين أبطاله، النجم الأردني منذر رياحنة، الذى جسد دور زوجها في مسلسل سكن البنات.

وتحدثت تقارير إعلامية، عن موافقة الفنانة شيماء يونس، على الدور الذي قد تلعبه في فيلم آل هارون، الذي تنتجه شركة مومنت برودكشن، ويخرجه معتز حسام، في وقت ربطت فيه تقارير بين انضمامها إلى الفيلم، وإعلان صديقتها السابقة منى فاروق، العودة إلى الفن، عبر نفس الفيلم.

وأشارت إلى أن آل هارون يبدو أنه قد يجمع الثنائي مجددا بعد أن فرقتهما الأزمة الأخيرة.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر رياحنة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز، وهاجر الشارنوبي وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.

وفي نوفمبر الماضي، غيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وذلك عبر تتر مسلسل «هي»، الذي تغير اسمه إلى «سكن البنات»، ليكون المسلسل بوابتها للعودة إلى الفن، بعد ابتعاد دام أكثر من عام، في أعقاب أزمتها الأخيرة، وقد يراها الجمهور في دور السينما، الصيف المقبل عبر بوابة فيلم آل هارون.

وفي وقت سابق، احتفلت أسرة فيلم «آل هارون»، بتصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم، وسط حضور المنتج حسني محمود، الذي حرص على التواجد في لوكيشن التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم.

وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير «آل هارون» كل من الفنانين، منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبد الله، ومحمود وحمدي هيكل، واستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

موضوعات متعلقة

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحى «سبوتنيك V» و«أسترازينيكا»

مصدر يكشف كواليس غياب شيكابالا عن مبارة تونجيث السنغالي

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

الأكثر قراءة

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بالرابط والأرقام

أيام زمان

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«محاط بالجوارى وتزوج 4 نساء بالجزائر».. الوجه الآخر لـ ابن بطوطة

غدًا.. فرقة رضا للفنون الشعبية في قبة الغورى

«لور بانتلاتشي» الباحثة الأثرية ضيفة المعهد الفرنسي للآثار