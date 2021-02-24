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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر تهنئ طلاب الطب باجتياز اختبارات مزاولة المهنة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:40 م
مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ التهنئة لأطباء الامتياز بكليات الطب بمناسبة اجتيازهم لاختبار مزوالة المهنة.

كما قدم المجلس، الذي عقد بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، التهنئة إلى طلاب وطالبات شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية؛ لأدائهم المشرف في مسابقة القانون الدولي، وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وقدم المجلس التهنئة للدكتور سيد بكري بمناسبة تكليفه عميدًا لكلية العلوم بنين بالقاهرة.

وقدم المجلس خالص العزاء في وفاة الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور محمد عبد الوهاب، عميد كلية العلوم الأسبق.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس الجامعة أن المدن الجامعية انتهت من استقبال عودة الطلاب والطالبات بمختلف المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

كما أعلن مجلس الجامعة استعداد جميع الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ السبت المقبل، مطالبًا عمداء الكليات بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة أزمة كورونا؛ حفاظًا على سلامة الجميع، ونبه مجلس الجامعة عمداء الكليات إلى عدم تلقي طلبات تجديد الأجازات إلا في وجود شهادة تحركات.

وطالب المجلس بإنشاء مجلس حكماء بكل كلية يناط به بحث الأمور الداخلية بالكلية، كما طالب المجلس عمداء الكليات بإنشاء وتأسيس وحدة للقياس والتقويم بكل كلية، خاصة أنها أصبحت من متطلبات الاعتماد من هيئة ضمان الجودة.
جامعة الأزهر تهنئ طلاب الطب باجتياز اختبارات مزاولة المهنة
جامعة الأزهر تهنئ طلاب الطب باجتياز اختبارات مزاولة المهنة
جامعة الأزهر تهنئ طلاب الطب باجتياز اختبارات مزاولة المهنة
جامعة الأزهر تهنئ طلاب الطب باجتياز اختبارات مزاولة المهنة
جامعة الأزهر تهنئ طلاب الطب باجتياز اختبارات مزاولة المهنة
جامعة الأزهر تهنئ طلاب الطب باجتياز اختبارات مزاولة المهنة

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