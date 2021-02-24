الصين تؤكد استعدادها للمساهمة في حماية التنوع البيولوجي

أعربت الصين اليوم عن استعدادها للعمل مع مختلف الأطراف لبحث وإيجاد خطط حماية التنوع البيولوجي في العالم، وتبني تدابير فعلية لتنفيذ تعددية الأطراف، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للبشرية.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم، تعليقا على تصريح "إنغر أندرسن" المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن الحكومة الصينية عززت جهودها في حماية التنوع البيولوجي بإصدار عدة قوانين متعلقة بحماية البيئة وغيرها من الأساليب.وقال بين إن بلاده أصدرت أكثر من 10 قوانين وقواعد خاصة بالتنوع البيولوجي، ما يوفر ضمانا متينا لحماية التنوع الأحيائي من حيث القوانين والسياسات، لافتا إلى أن 90٪ من أنواع النظم الأحيائية الأرضية و85٪ من الحيوانات البرية الرئيسية تكون محمية بشكل فعال بفضل ذلك.وأضاف بين أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الـ15 للأطراف الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي (كوب 15) في مدينة كونمينغ جنوب غربي الصين هذا العام، ويرغب الجانب الصيني في اغتنام هذه الفرصة لبذل جهود مشتركة مع مختلف الأطراف الأخرى لإيجاد مزيد من الحلول لقضية حماية التنوع البيولوجي.