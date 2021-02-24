أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 3. 0%

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 3. 0% بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، لتصل إلى 3. 28 مليون إصابة، حتى الساعة السادسة و19 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعد هذه الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد بنفس متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 3. 0%.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 54. 3 مليون إصابة، وبزيادة تبلغ 2. 0% عن نفس الوقت أمس.وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 6. 0% في عدد الإصابات مقارنة بيوم أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14 ألفا و691 إصابة.وسجلت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بواقع 347 حالة وفاة.