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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة القناة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:39 م
الدكتور أحمد زكى
الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس،
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، على تطبيق إدارة الجامعة لإجراءات احترازية مشددة أثناء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي ستنطلق بكليات الجامعة يوم السبت المقبل.

جاء ذلك أثناء انعقاد جلسة مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

وقال "زكي"، إن اهتمام الجامعة بصحة أبنائها الطلاب تأتي في المقام الأول حيث تطبق مراعاة الجانب الصحي بكل دقة.

وتابع رئيس الجامعة، أنه سيتم شغل 20% من الطاقة الاستيعابية لكل لجنة حتى يتم تطبيق إجراءات التباعد المكاني والمسافات الآمنة بين الطلاب.

وأضاف، أنه سيتم استغلال الفواصل الزمنية بين اللجان من أجل إعادة تطهير اللجان بعد انتهاء الفترة الأولى للامتحانات والاستعداد للفترة الثانية.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بضرورة التواجد والمتابعة الكاملة للعملية الامتحانية.

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور أحمد زكى أن المشروعات ذات الطابع الخاص بالجامعة تحقق دخل مميز يتم إنفاقه على كافة أوجه العملية التعليمية والصحية بالجامعة.

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