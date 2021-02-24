«العشيرة المحمدية» تهنئ المفتي بعد التجديد له في منصبه

هنأ الشيخ زكي جمال الدين إبراهيم، رائد العشيرة المحمدية الجديد وشيخ الطريقة المحمدية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لتجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الثقة فيه حتى بلوغه سن المعاش.وأكد زكي الدين أن علام من الشخصيات الإسلامية التي خدمت الدعوة خدمة بالغة، وتصدي بكل قوة لأهل التطرف والتشدد والعنف والإرهاب، لذلك وجب علينا جميعا تهنئته بتجديد ثقة الرئيس، فهو من الرجال الأوفياء لمصر وقياداتها وشعبها ونسأل الله أن يوفقه دائما وأبدًا.وتابع رائد العشيرة المحمدية الجديد أن مصر تحتاج لعلماء أوفياء مخلصين كالدكتور شوقي علام، فهو ابن الأزهر ورجل الفتوي القدير الذي يعرفه الجميع ويعلم فكره الوسطى المعتدل.