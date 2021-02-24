نائب محافظ القاهرة يتابع الإجراءات الاحترازية بالمدارس قبل انطلاق الامتحانات

واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بإجراءا جولاته الميدانية لمتابعة تجهيز المدارس للامتحانات الدراسة بالتأكد من إجراء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في ظل تفشي وباء كورونا.وتفقد فوزي، بحضور رئيس حي الساحل بالمرور بنطاق الحى، مدرسة ناصر الثانوية للبنات بشارع دنشواي ومدرسة حافظ إبراهيم بشارع اليازجي بحي الساحل لمتابعة تجهيز اللجان استعدادا للامتحانات.وأكد خلال جولته على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تأتي المتابعة من قبل الدكتور حسام الدين فوزي للمدراس قبيل الامتحانات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.