محافظ مطروح يقدم واجب العزاء لأهالي ضحايا حادث سيوة

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأهالي قريتى المراقي وبهى الدين في مصابهم الأليم ووفاة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق بهى الدين المراقي أمس.وكلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، بالاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق المراقى بهى الدين بسيوة، أمس الثلاثاء، والذين تم تحويلهم لمستشفى مطروح العام، وعددهم 5 مصابين.جاء ذلك لمتابعة تلقى الرعاية الطبية والعمليات الجراحية اللازمة، للمصابين الذين تم تحويلهم والوقوف على احتياجاتهم الطبية أول بأول.