إسدال الستار على حادث مريوط.. انتشال الجثة الأخير لضحايا مركب الإسكندرية

انتهت مهمة البحث وانتشال جثامين ضحايا حادث غرق مركب صيد بداخل بحيرة مريوط بنجاح، بعد انتشال قوات الإنقاذ 20 غريقًا بينهم 14 حالة وفاة و6 مصابين، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان الطفلة شيماء 14 عاما، آخر ضحايا المركب.وقال العمدة عبد النبي العزومي، عمدة قبيلة العزايم بمنطقة كينج مريوط، إنه تم انتشال جميع الضحايا، بتكاتف جميع قوات الإنقاذ النهري والبحري، والغواصين المتطوعين، والذين تواجدوا في موقع الحادث منذ اللحظات الأولى.وأضاف لـ «الدستور» إن العائلة فقدت 14 فردًا منها من نساء وأطفال، حيث كانوا في رحلة لتناول الإفطار بعد صيام يوم الإثنين الماضي.