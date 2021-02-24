الرئيس العراقي: نعمل على تقوية علاقاتنا بدول «التعاون الخليجي»

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأبعاء، ضرورة العمل على تقوية علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي.وقال برهم صالح، في تصريحات نقلتها قناة العربية: "نتمنى أن تؤدي علاقاتنا مع إيران إلى تحقيق استقرار العراق".وتابع: "نريد بلدا قويا ليست فيها جماعات مسلحة خارج إطار الدولة"، لافتا إلى أن العلاقة بين بغداد وأربيل تشوبها خلافات.من ناحية أخرى، كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، أكد أهمية التعاون بين القطاع الخاص في العراق والأردن، فضلًا عن التعاون الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضم مصر؛ ليتسع ويشمل الأمن والاستقرار بمفهومه الأوسع.وقال الكاظمي إنه استقبل وفدًا رسميًا أردنيًا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبى، يرافقه عدد من المسئولين الأردنيين وممثلي القطاع الخاص الأردني، مؤكدًا ضرورة تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين العراق والأردن فى كل المجالات.