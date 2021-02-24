لجان للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة بحدائق القبة

شكل اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي لجنة مكونة من الدفاع المدني والقوى العاملة والصحة المهنية وإدارة شئون البيئة بالحي، للمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة ومحطات الوقود بشارع سكة الوايلي ومصر والسودان لمراجعة طفايات الحريق واشتراطات السلامة المهنية وكيفية التخلص من المواد الخطرة وشهادة مطابقة الصرف الصحي ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.ونوه حي حدائق القبة قاطنيه بالإبلاغ الفوري عن أي مخازن أسفل العقارات وبالأخص الجراجات التي تحولت لمخازن لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.كان شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء المرور على الجراجات التي قام ملاكها بتحويل نشاطها لمخازن بتقديم تقرير عنها واتخاذ أقصى درجات العقوبة حيالها.