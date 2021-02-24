مجلة فرنسية: واشنطن مهتمة بخروج الميليشيات من ليبيا

أفادت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، الأربعاء، بأن الولايات المتّحدة الأمريكية تسعى إلى إنهاء تواجد الميليشيات الأجنبية في ليبيا، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة تراهن على الإدارة الأمريكية الجديدة لتأمين انسحاب المرتزقة.وأوضحت المجلة في تقرير، أن واشنطن منذ انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تظهر رغبتها في العودة بقوة إلى الملف الليبي وفي إنهاء ما سماها "الحرب بالوكالة" التي تشنها المرتزقة في ليبيا.وقالت المجلة إن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي يدرك أنه يجب عليه الشروع في المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا إذا كان يريد إضفاء الشرعية على سلطته، لا سيما أن هذه الخطوة تعتبر أساسية ولا غنى عنها لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق ما أقرته اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، وفق تعبيرها.ولفتت المجلة إلى أن من أبرز المؤشرات على عودة الولايات المتحدة إلى المسرح الدولي هو تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، فهو مستشار سابق لمجلس الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في عهد أوباما وقد اشتهر بلينكن بمواقفه الداعمة للتدخّل في الصراعات، فقد دعم غزو العراق عام 2003 والتدخل في ليبيا عام 2011.