مصادرة 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالأميرية

شنت الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء رئيس حي الأميرية وناصر طلعت سكرتير عام الحى حملة طب البيطري وصحة وتموين وإشغالات، على محلات بيع الأغذية والمخابز ومحلات الجزارة بنطاق الحى للتأكد من صلاحية السلع والمواد ومصدر تصنيعها، والتزام تلك المحال بالمواصفات القياسية لكل سلعة، لضمان سلامتها وحفاظًا على صحة المواطنين وتصديًا لأي تلاعب من قبل التجار والمنتجين.وأسفرت الحملة التحفظ على ١٥٠ كيلو لحم مذبوح خارج السلخانة والتحفظ على عدد ٢ ديب فريزر وميزان.كما واصل حي الأميرية أعمال تطوير الشوارع وقامت أجهزة الحي تحت إشراف اللواء رئيس حي الأميرية بإنشاء نافورة بشارع السواح.تأتي الأعمال في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لرؤساء الأحياء بالاستمرار في أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع.