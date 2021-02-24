رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مرشح الطريقة المحمدية: ليس هناك شئ أخجل منه وسأرد أمام النيابة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:15 م
كريم النجدي وشيخ
كريم النجدي وشيخ مشايخ الصوفية
كتب: عمرو رشدي
طباعة
طالب كريم النجدي، حفيد زوجة شيخ العشيرة الأسبق، المرشح لمنصب شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، المشيخة العامة للطرق الصوفية ومجلسها الأعلى بتطبيق القانون.

وقال النجدي عبر صفحة العشيرة على فيسبوك: "إن ما تم نشره من استقرار المجلس الأعلى على تعيين شيخا للطريقة المحمدية أمر يشوبه عدم الدقة، وأن مشيخة الطرق قبلت طلبي وتم استلامه رسميًا، كما أعلن المستشار أبو الفيض في الصحف أن الطلب ستتم مناقشته وحال توافقه للشروط سيتم عرضه، على المجلس الأعلى للطرق الصوفية وحال رفضه سيتم الاكتفاء بالقرار النهائي الذي أصدره المجلس الأعلى، فكيف يكون القرار نهائي مع دراسة طلبي؟!

أضاف النجدي أن كتيبة من كبار رجال القانون في مصر صاغت طلبه ودرسته بدقة، وهى مستعدة منذ اللحظة الأولى لنقض أي قرار يتجاوز حقي القانوني أمام القضاء بكافة درجاته، مؤكدًا أنه جاء على لسان المستشار القانوني لمشيخة الطرق الصوفية في العديد من المواقع الصحفية أنه لا يحق لي الترشح وأنه يرى أنني لست من ذوي القربى وهذا تأويل للقانون ومواده بشكل غير دقيق، وإذا كان هناك قرار قد صدر فأين تصديق وزير الأوقاف وأين النشر في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة، وأنه كان يأمل منه إلتزام الحياد في التصريحات الإعلامية، ويطلب من مشيخة الطرق الصوفية مراجعة ما نشر على لسان مستشاره.

وأكد أنه لم يخطط مسبقًا للترشح والدليل أنه لم يتقدم منذ البداية، إلا أن ما يجري من أحداث لا ترتقي للخلق الصوفي القويم هو ما جعلني أقدم على هذه الخطوة للحفاظ على الطريقة وتسليمها ليوسف ولاء الدين زكي إبراهيم عند بلوغه سن الرشد.

وحول ما تعرض له من إساءة على مواقع الإنترنت، أكد كريم أن هذا لن يعيدني إلى الوراء ولا يوجد في حياتي ما أخجل منه، بعكس من يقومون بهذه الحملة ضدي وضد أسرة الشيخ عصام الدين، ونحن نربأ بأنفسنا من الخوض في التفاصيل وسنرد بقوة أمام النائب العام وفي القضاء المصري، وأن من يستخدم مهنته للإيحاء بأنه ملك الحرب النفسية، فإن له نقابة يرد عليها، وكل التجاوزات تم ضبطها قانونيا وبالوسائل القانونية، ولقائنا في ساحة العدالة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وتابع أن من أهم الأسباب وراء هذه الحرب الإعلامية هو قيام أسرة محمد عصام الدين بالتصدي لمن يستغل تراث الإمام الرائد، وانه في الأيام القليلة القادمة سيعلم المجتمع الصوفي والمجتمع المصري تفاصيل أكبر جريمة لاستغلال تراث الإمام الرائد، وقد تقدمنا ببلاغات بشأنها، وأن بالأمر جانبًا ستحقق فيه عدة جهات ومنها الشق المتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي، وسنطلب عرض نتائجة على لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب الموقر.

وذكر النجدي أن هناك شخصية تهاجمه وتهاجم أسرة الشيخ محمد عصام الدين وتقدم نفسها بمسمى ( قيادي في العشيرة المحمدية) وللاسف فإن كافة الصحف التي نشرت لها لم تتحقق من تلك الشخصية.

وتابع "العشيرة المحمدية جمعية ذات نفع عام، ولم تكن تلك الشخصية في يوم من الأيام من أعضاء الجمعية ولا من مجلس إدارتها، ولم يكن لها أي نشاط في هذا الشأن، وعليه سنتقدم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولنقابة الصحفيين بشكوى للتحقيق في الأمر، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي يقوم بها الفريق القانوني.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«محاط بالجوارى وتزوج 4 نساء بالجزائر».. الوجه الآخر لـ ابن بطوطة

سبع البرمبة.. مفردات الأسد في الحارة المصرية

غدًا.. فرقة رضا للفنون الشعبية في قبة الغورى