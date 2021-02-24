مرشح الطريقة المحمدية: ليس هناك شئ أخجل منه وسأرد أمام النيابة

طالب كريم النجدي، حفيد زوجة شيخ العشيرة الأسبق، المرشح لمنصب شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، المشيخة العامة للطرق الصوفية ومجلسها الأعلى بتطبيق القانون.وقال النجدي عبر صفحة العشيرة على فيسبوك: "إن ما تم نشره من استقرار المجلس الأعلى على تعيين شيخا للطريقة المحمدية أمر يشوبه عدم الدقة، وأن مشيخة الطرق قبلت طلبي وتم استلامه رسميًا، كما أعلن المستشار أبو الفيض في الصحف أن الطلب ستتم مناقشته وحال توافقه للشروط سيتم عرضه، على المجلس الأعلى للطرق الصوفية وحال رفضه سيتم الاكتفاء بالقرار النهائي الذي أصدره المجلس الأعلى، فكيف يكون القرار نهائي مع دراسة طلبي؟!أضاف النجدي أن كتيبة من كبار رجال القانون في مصر صاغت طلبه ودرسته بدقة، وهى مستعدة منذ اللحظة الأولى لنقض أي قرار يتجاوز حقي القانوني أمام القضاء بكافة درجاته، مؤكدًا أنه جاء على لسان المستشار القانوني لمشيخة الطرق الصوفية في العديد من المواقع الصحفية أنه لا يحق لي الترشح وأنه يرى أنني لست من ذوي القربى وهذا تأويل للقانون ومواده بشكل غير دقيق، وإذا كان هناك قرار قد صدر فأين تصديق وزير الأوقاف وأين النشر في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة، وأنه كان يأمل منه إلتزام الحياد في التصريحات الإعلامية، ويطلب من مشيخة الطرق الصوفية مراجعة ما نشر على لسان مستشاره.وأكد أنه لم يخطط مسبقًا للترشح والدليل أنه لم يتقدم منذ البداية، إلا أن ما يجري من أحداث لا ترتقي للخلق الصوفي القويم هو ما جعلني أقدم على هذه الخطوة للحفاظ على الطريقة وتسليمها ليوسف ولاء الدين زكي إبراهيم عند بلوغه سن الرشد.وحول ما تعرض له من إساءة على مواقع الإنترنت، أكد كريم أن هذا لن يعيدني إلى الوراء ولا يوجد في حياتي ما أخجل منه، بعكس من يقومون بهذه الحملة ضدي وضد أسرة الشيخ عصام الدين، ونحن نربأ بأنفسنا من الخوض في التفاصيل وسنرد بقوة أمام النائب العام وفي القضاء المصري، وأن من يستخدم مهنته للإيحاء بأنه ملك الحرب النفسية، فإن له نقابة يرد عليها، وكل التجاوزات تم ضبطها قانونيا وبالوسائل القانونية، ولقائنا في ساحة العدالة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.وتابع أن من أهم الأسباب وراء هذه الحرب الإعلامية هو قيام أسرة محمد عصام الدين بالتصدي لمن يستغل تراث الإمام الرائد، وانه في الأيام القليلة القادمة سيعلم المجتمع الصوفي والمجتمع المصري تفاصيل أكبر جريمة لاستغلال تراث الإمام الرائد، وقد تقدمنا ببلاغات بشأنها، وأن بالأمر جانبًا ستحقق فيه عدة جهات ومنها الشق المتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي، وسنطلب عرض نتائجة على لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب الموقر.وذكر النجدي أن هناك شخصية تهاجمه وتهاجم أسرة الشيخ محمد عصام الدين وتقدم نفسها بمسمى ( قيادي في العشيرة المحمدية) وللاسف فإن كافة الصحف التي نشرت لها لم تتحقق من تلك الشخصية.وتابع "العشيرة المحمدية جمعية ذات نفع عام، ولم تكن تلك الشخصية في يوم من الأيام من أعضاء الجمعية ولا من مجلس إدارتها، ولم يكن لها أي نشاط في هذا الشأن، وعليه سنتقدم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولنقابة الصحفيين بشكوى للتحقيق في الأمر، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي يقوم بها الفريق القانوني.