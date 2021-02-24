«محدش يقولي انزل».. طفل يلقي بنفسه من الطابق الثاني ببورسعيد

قام طفل يدعى "ز م م"، 13 عامًا، بإلقاء نفسه من الطابق الثاني بمنطقة عمرو بن العاص نطاق حي الزهور ببورسعيد، وذلك بعدما خرج من شرفة المنزل وجلس على "تندة"، قائلًا: "محدش يقولي انزل"، ليسقط بعدها بثواني.وقام الأهالي بنقل الطفل إلى مستشفي الزهور، عقب سقوطه على الأرض من المرتفع، وتبين إصابته بكسر في الفقرات القطنية.وعلى الفور تم إبلاغ اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيقات.