إقامة معرض لتوزيع الملابس بالمجان فى الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الأربعاء، عن إقامة معرض لتوزيع الملابس بالمجان على 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية سنباط بمركز زفتى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.وأشارت المديرية، إلى أن ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، وإدخال السعادة على قلوبهم، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة حرصًا على السلامة العامة وتماشيًا مع قرارات الحكومة للحماية من فيروس كورونا.