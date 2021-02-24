شارك فى حرب أكتوبر.. معلومات لا تعرفها عن محمود الجندى

ترك أعمالًا فنية كثيرة؛جسد أدوارًا مختلفة في عالم السينما والدراما، لكنه شارك في حرب أكتوبر المجيدة وخلّد اسمه بعد وفاته، النجم محمود الجندي، الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.- ولد "الجندى" عام 1945 في مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.- التحق بمدرسة الصنايع وتخرج فى قسم النسيج ليعمل بأحد المصانع ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما.- أخفى عن والده رغبته في الالتحاق بمعهد السينما، بعد اجتيازه مرحلة القبول، فاجأه الوالد بدعمه وذهب معه للمعهد لتقديم الأوراق.- التحق بالتجنيد في سلاح الطيران، بعد تخرجه فى المعهد العالي للسينما لمدة ٧ سنوات.- شارك في حرب أكتوبر المجيد.- عاد للتمثيل بعد انتهاء فتره الحرب، بأدوار بسيطة فى عدد من المسلسلات والمسرحيات.- في عام 1979، كانت بداية الشهرة والنجومية من خلال مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة" مع الفنان فؤاد المهندس، ثم "دموع في عيون وقحة" مع عادل إمام.- من أبرز أعماله " فكرة بمليون جنيه، قلوب حائرة، الجوارح، وأبوالعلا البشرى".- اشتهر بصوته العذب، وقدم مقاطع غنائية في عدد من أعماله، وقدم ألبومًا باسم "فنان فقير".- أسس فرقة مسرحية في أبوالمطامير لرعاية المواهب الشابة، ووصف ذلك قائلا: "أعظم مشروع".- حصد عددًا من الجوائز في عالم الفن وتم تكريمه أكثر من مرة.- فارق الوسط الفني عن عمر يناهز ٧٤ عامًا نتيجة أزمة قلبية.