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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:59 م
الرقم القومي
الرقم القومي
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى محرك موقع "جوجل" من قبل الطلاب في جميع المراحل التعليمية وأولياء الأمور عن كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني حتى يتمكن الطالب من معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 ، ليتمكن من أداء امتحاناته الخاصة، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وفي العالم بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بقرارات الحكومة المصرية من حيث الإجراءات الوقائية والإحترازية خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشار الفيروس في البلاد.

ولأن عمليات البحث مستمرة على محركات الإنترنت من قبل الطلاب في المراحل التعليمية وأولياء الأمور، لذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره جميع التفاصيل والمعلومات التي تخص كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل، وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل


يمكن للطالب من خلال الخطوات التالية معرفة الكود الخاص به من خلال الرقم القومي المكون من 14 رقم، ويمكن للطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلكترونيًا للتسهيل وتوفير الوقت، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب كورونا القاتل.

خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 لجميع المراحل


1 - أولًا يجب على الطالب الدخول بموقع الاستعلام على الأكواد من خلال هذا الرابط studea.emis.gov.eg

2 - ثم يجب على المتقدم لمعرفة الكود الخاص به بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم الموجود في أعلى شهادة الميلاد.

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3 - ويجب على الطالب بإخال المحافظة التابع لها والتي تقع فيها مدرسة الطالب.

4 - وأخيرًا.. يجب على المتقدم لمعرفة الكود الخاص به تحديد نوعة إذا كان ( ذكر - أنثى ).

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