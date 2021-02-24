الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه لذوي الإعاقة

ما هي شروط الحصول على سيارة سيارات المعاقين 2021

ومن جانبه، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الشروط الواجب توافرها للأشخاص الراغبين في الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على النحو التالي:



- لا بد أن الراغب في الحصول علي السيارة المجهزة يكون مصري الجنسية.



- ألا يكون المتقدم للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب أقل من 18 سنة.



- أن يحدد الكشف الطبي مدى لياقته البدنية التي تؤهله لقيادة السيارة.



- ألا تكون إعاقته سببا مانعا لقيادة السيارة مثل الإعاقة البصرية.



ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة 2021:



- صورتين شخصيتين 4X6 للراغب في الحصول على السيارة.



-صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية.



-تقديم أصل المؤهل الدراسي.





الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة وقبول المعاش

- تقديم بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية.



- بطاقة الخدمات المتكاملة

- تقديم بحث اجتماعي من أقرب مكتب الخدمات الاجتماعية.- بطاقة الخدمات المتكاملة

حظى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة على أعلى نسبة مشاهدة في الآونة الأخيرة عبر محرك البحث العالمي جوجل.لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية حجز موعد الكشف الطبي الخاص بالحصول على سيارة مجهزة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة ومعفاة من رسوم الجمارك بموجب نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن المجهوادات التي تقدمها الدولة المصرية لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع بصورة كاملة.ويمكن للراغبين في الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب، معرفة نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 المطلوبة ضمن الأوراق إلكترونيا عن طريق موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإتباع الخطوات التالية:-- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من هنا www.smcegy.comsiteCarالخطوة الثانية: تسجيل الرقم القومي الخاص للمريض.- الخطوة الثالثة: كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.- الخطوة الرابعة: تسجيل بيانات الراغب في الحصول على سيارة مجهولة معفاة من الضرائب كاملة ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، المحافظة، الوظيفة...)الخطوة الخامسة: كتابة رقم التليفون والبريد الالكتروني للتواصل.- الخطوة السادسة: اختيار مكان الجمارك.- الخطوة السابعة: تسجيل نوع الإعاقة بالتفاصيل.