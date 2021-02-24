خبير مصرى يحصل على براءة اختراع فى تسجيل طريقة جديدة للعلاج النفسى

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخبير والمعالج النفسي المصري حسام نبيل، لحصوله على التسجيل من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO)، لما توصل إليه من طريقة جديدة للعلاج النفسي تحمل اسم "العلاج الوجودي الإيجابي Positive Existential Therapy، والتي تمزج بين الطريقة التقليدية للعلاج الوجودي Existential Therapy وعلم النفس الإيجابي positive psychology، وحظي أسلوب العلاج الجديد Positive Existential Therapy بإشادة مكتب البراءات وهو الوكالة الفيدرالية المسئولة عن منح براءات الاختراع الأمريكية وتسجيل العلامات التجارية.وأكدت وزيرة الهجرة خلال اتصالها الهاتفي بالمعالج المصري حسام خليل، على فخرها واعتزازها الشديدين لما استطاع أن يقدمه في مجال العلاج النفسي، وما حصل عليه أسلوبه الجديد من تسجيل بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO)، ويعد ذلك استمرارًا لعطاء العلماء والخبراء المصريين بالخارج في مختلف المجالات، خاصة المجالات الطبية والعلاجية.