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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيبال: الآلاف يحتفلون بالعاصمة بإعادة انعقاد البرلمان المنحل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:23 م
نيبال: الآلاف يحتفلون
نيبال: الآلاف يحتفلون بالعاصمة
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تجمع آلاف المواطنين في العاصمة النيبالية كاتماندو، اليوم الأربعاء، للاحتفال بقرار المحكمة العليا بإعادة انعقاد البرلمان الذي حله رئيس وزراء البلاد في ديسمبر الماضي.

وذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم، أن المتظاهرين المناهضين للحكومة احتفوا بقرار المحكمة، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء خادجا براساد أولي الذي حل البرلمان بسبب نزاع سياسي داخل الحزب الشيوعي النيبالي الحاكم.

من جهته.. لم يعلق رئيس الوزراء حتى الآن بشكل رسمي على الحكم الصادر، أمس، وقضت المحكمة بأن قرار حل البرلمان غير دستوري وأمرت بالدعوة لجلسة برلمانية خلال 13 يومًا.

يُذكر أن الحزب الشيوعي النيبالي فاز بأغلبية المقاعد في انتخابات عام 2017، لكنه انقسم بعد نزاع بين أولي وزعيمه المشارك بوشبا كمال داهال، وبدون دعم مجموعة داهال المنشقة في البرلمان سيواجه أولى صعوبة في البقاء في المنصب.. كما لا يمتلك أي حزب أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة جديدة ما قد يؤدي إلى أزمة سياسية.

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