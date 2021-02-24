التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

انتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار تفيد بمشكلات بين الفنان محمد رمضان وزوجته نسرين، وحدوث انفصال بينهما حلال الأيام الماضية في سرية تامة دون الإعلان عن ذلك بعد كثرة المشكلات بينهما.ونفى محمود رمضان، شقيق ومدير أعمال الفنان محمد رمضان، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» الأخبار المنتشرة، مؤكدًا أنها أخبار ليست صحيحة وأن شقيقه يتواجد حاليًا للتصوير في دبي، على أن يعودا الجمعة المقبلة على الأكثر.وأكد أن «رمضان» يعود القاهرة لاستكمال مسلسل «موسى»، المقرر عرضه خلال رمضان، بداية من الأسبوع المقبل، بعد قطع شوط كبير خلال الأيام الماضية، نافيًا حدوث مشكلات، وما تردد خلال الأيام الماضية من شائعات، منها وفاة شقيقه محمد رمضان.