حملة لرش الأسواق وتحصين الحيونات فى حلوان

نفذت مديرية الطب البيطري بالقاهرة حملة الرش الدوري للأسواق وللحيوانات بدائرة حي حلوان، ضد الطفيليات الخارجية، للوقاية من الأمراض المشتركة والقضاء على الطفيليات الخارجية والحشرات والباعوض الناقل للأمراض وحرصًا علي صحة المواطنين.جاءت حملة الرش بقيادة الدكتورة مروة عبد الله أحمد، رئيس قسم الرعاية بالإدارة، والعامل خالد فراج عيد، والسائق محمود فؤاد خليفة، التابعة لمديرية الطب البيطري بالقاهرة.تاتي الأعمال بناء علي توجيهات الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرةم وتحت اشراف الدكتور شحاتة شنودة شحاتة، مدير إدارة حلوان البيطرية، وبناء علي خطة الإدارة لبرنامج الرش الدوري للأسواق والحيوانات.كما قامت مدرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بتحصين الأغنام ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكلية الزراعة التابعة لجامعة الأزهر، وكانت اللجنة من دكتورة نهال علي، والدكتورة مرفت محمد، والدكتورة رباب يحيي، والدكتورة أميرة غنيم، أطباء الإدارة وقاموا بالتوعية بضرورة التحصين، حفاظًا على الثروة الحيوانية.