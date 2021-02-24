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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع اتفاقية فتح مكتب تمثيلي في ليبيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:52 م
ليبيا
ليبيا
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وقع المجلس العالمي للتسامح والسلام مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبي اتفاقية فتح مكتب تمثيلي للمجلس في ليبيا؛ بهدف نشر وإعلاء قيم التسامح والسلام في ليبيا والعالم في شتى المجالات وعبر مختلف الوسائل، لا سيما من خلال المنظومة البرلمانية والتعليمية والإعلامية.

وذكر المجلس - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم "الأربعاء" - أن رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان قدم موجزًا عن أهم إنجازات البرلمان والجمعية العمومية للتسامح والسلام، وجهازي المجلس العالمي للتسامح والسلام الرئيسيين، في نشر التسامح على الصعيد البرلماني والتربوي والتعليمي وفي الإعلام.

وقال الجروان أن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز المزيد من التعاون والعمل المشترك بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والحكومة الليبية بهدف رفع ونشر قيم التسامح والسلام في ليبيا والعالم، كما تتيح للمجلس فتح مكتب تمثيلي له في ليبيا بمميزات دبلوماسية، بهدف تعزيز التسامح والسلام في المنطقة والعالم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عبدالهادي الحويج دعم بلاده المستمر للمجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه السامية، مشيدًا بدور المجلس في توحيد كافة الجهود الدولية لدعم ونشر قيم التسامح حول العالم، شاكرًا مبادرة المجلس للعمل من ليبيا، الأمر الذي من شأنه تعزيز ودعم مسار السلام الليبي.

كما ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي دور دولة الامارات في مجال التسامح والسلام، ودعمها المستمر للشعب الليبي الكبير ومسار السلام في ليبيا، وجهودها الواضحة في تعزيز السلام والتسامح حول العالم.

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