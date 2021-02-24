إحالة 4 متهمين بقتل طالب طب المنيا للمحاكمة الجنائية

أحال المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام، لنيابيات شمال المنيا، 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل طالب بكلية الطب ثأرًا.وتضمن القرار تحديد جلسة 28 مارس المقبل، موعدًا لبدء جلسات المحاكمة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج.كما تضمن القرار إحالة كلا من: "ع. م" «محبوس»، و"أ. م" «هارب»، و"م. ع" «محبوس»، و"م. ج"، هارب، بدائرة مركز سمالوط شرق، لاتهامهم بقتل إسلام عبدالكريم أبوسمرة موسي، «21 سنه» طالب بكلية الطب، جامعة المنيا مع سبق الأصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خصومة ثأرية توفي فيها شقيقهما، وأعدوا له أسلحة بيضاء، في 18 يوليه 2020.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى بلاغا بقيام مجهولين باستدراج طالب بكلية الطب، أثناء انتظار خروج شقيقه من الامتحان، إلى ممر أحد المولات التجارية، وقاموا بذبحه وطعنه عدة طعنات أمام المارة، ثأرا، مما أدي إلى وفاة في الحال.تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم التعرف على المجني علية، والمتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.