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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: آلية العقوبات ضد روسيا إجراء غير مُجدٍ على الإطلاق

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:09 م
بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن استخدام أدوات أجهزة الأمن والعقوبات ضد روسيا إجراءات غير مجدية على الإطلاق.

وقال بوتين إن "هناك من يحاول تقييد روسيا من خلال العقوبات الاقتصادية وغيرها؛ لعرقلة المشاريع الدولية الكبيرة التي تهم روسيا وشركاءها، ويتدخل بشكل مباشر في الحياة الاجتماعية والسياسية وفي الإجراءات الديمقراطية في البلاد.. وبالطبع، يتم استخدام أدوات من ترسانة أجهزة الأمن الخاصة.. أريد أن أكرر هذا المسار لا أمل فيه على الإطلاق".

وأضاف: "كما أننا نواجه ما يسمى بسياسة احتواء روسيا، وحقيقة هذا أمر معروفة منذ فترة طويلة، ولا يتعلق الأمر بالمنافسة الطبيعية التي تحصل في العلاقات الدولية، بل يتعلق بخط ثابت وخطير للغاية يهدف إلى تعطيل التنمية وإبطائها وخلق مشاكل على طول، وعرض المحيط الخارجي وإثارة عدم الاستقرار الداخلي، وتقويض القيم التي توحد المجتمع الروسي".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده أحبطت خلال العام الماضي أنشطة 72 موظفا حكوميا لصالح هيئات أمن أجنبية على الأراضي الروسية، مشددا على أنه من الضروري ضمان جودة جديدة لعمل جهاز الأمن الفيدرالي في جميع الاتجاهات، مع وضع التحديات الجديدة في الاعتبار.

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