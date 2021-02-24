الصحة الإماراتية: تقديم 93 ألفا و199 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم تقديم 93 ألفا و199 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارت "وام" اليوم الأربعاء- أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم بلغت 5 ملايين و761 ألفا و463 جرعة، بمعدل توزيع 58.25 جرعة لكل 100 شخص، مؤكدة أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة توفير لقاح كورونا "كوفيد- 19"، للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.