«تاكيدا» اليابانية تبدأ التجارب السريرية للقاح «نوفافاكس» ضد كورونا

أعلنت شركة (تاكيدا) للصناعات الدوائية التي تتخذ من اليابان مقرا لها، اليوم الأربعاء، إنها بدأت التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية (نوفافاكس) في اليابان.وذكرت شركة "تاكيدا" أنها تخطط لإنتاج اللقاح محليا، وتوريده في النصف الثاني من العام الجاري 2021، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، وأشارت إلى أنها تتوقع الحصول على نتائج دراسة اُجريت على 200 مشارك ياباني أعمارهم 20 عاما أو أكثر خلال النصف الثاني من العام الجاري.وأكدت الشركة أنها قادرة على إنتاج أكثر من 250 مليون جرعة من اللقاح، مشيرة إلى أنها أنهت تسجيل المرشحين للدراسة في وقت سابق من الشهر الجاري.يذكر أن شركة تاكيدا تجري أيضا تجارب سريرية في اليابان للقاح المضاد لفيروس كورونا الذي أنتجته شركة "مودرنا" الأمريكية، واتفقت (تاكيدا) مع الحكومة اليابانية على أنها ستستورد وتوزع 50 مليون جرعة من لقاح "مودرنا" خلال النصف الأول من العام الجاري بمجرد حصولها على الموافقة التنظيمية اليابانية.وبدأت اليابان الأسبوع الماضي في إعطاء لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر، الأمريكية للعاملين في المجال الصحي في المرحلة الأولى من برنامج التطعيم.