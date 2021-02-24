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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالأسماء.. انتشال 4 جثامين جديدة في حادث مركب بحيرة مريوط

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:28 م
حادث مركب بحيرة مريوط
حادث مركب بحيرة مريوط
شيماء حمودة
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تمكن الغطاسون المتطوعون، اليوم، من انتشال 4 جثامين جديدة، ليصل عدد الضحايا التي تم انتشالها من بحيرة مريوط إلى 13 جثمانًا ولم يتبق سوى طفل واحد.

وتنشر "الدستور" أسماء الأطفال الذين عثر عليهم اليوم، وهم الطفلة حنين، 13 سنة، والطفلان نصر ويوسف، 8 سنوات، والطفلة روميساء 3 سنين.

وقال الدكتور رأفت حمزة، أحد الغطاسين المتطوعين، أن الأطفال الذين تم انتشالهم منذ قليل، وتم العثور عليهم في موقع بحث جديد حيث تغير اتجاه الرياح اليوم عكس التيار، وتم العثور عليهم في عمق 2.30 متر تحت سطح الماء.

تابع "حمزة" أن حالة الجثامين المنتشلة، اليوم، سليمة وليس بها أي تغييرات، وما زالت جهود البحث متواصلة لحين انتشال الجثمان المتبقي داخل مياه بحيرة مريوط.

انضم اليوم لفريق الغواصين المتطوعين المشاركين في عمليات البحث منذ لحظة حادث الغرق فريق إنقاذ محافظة مطروح، إضافة إلى 5 محافظات أخرى من "البحيرة، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية"، بمساعدة فريق الإنقاذ النهري.

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