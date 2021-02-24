«الكاظمى» يؤكد أهمية التعاون بين القطاع الخاص فى العراق والأردن

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، أهمية التعاون بين القطاع الخاص في العراق والأردن، فضلًا عن التعاون الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضم مصر؛ ليتسع ويشمل الأمن والاستقرار بمفهومه الأوسع.وقال الكاظمي- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية اليوم الأربعاء-، إنه استقبل وفدًا رسميًا أردنيًا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبى، يرافقه عدد من المسئولين الأردنيين وممثلي القطاع الخاص الأردني، مؤكدًا ضرورة تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين العراق والأردن فى كل المجالات.وأشار إلى أن النية الجادة والإصرار متوافرين لدى البلدين من أجل تطبيق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون كاف، خاصة في قطاعات الإسكان والطاقة والصحة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة.