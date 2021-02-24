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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 6.3 مليار دولار لتأمين مخزون السلع الاستراتيجية بنهاية 2020

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:01 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر عززت مخزونها من السلع الاستراتيجية باستيراد شحنات إضافية من السلع الغذائية الأساسية بنهاية العام الماضى بتكلفة تخطت 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى حجم الاحتياطى من العملة الصعبة يكفى لتغطية احتياجات 7.3 أشهر واردات سلعية.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن مصر رفعت وارداتها من القمح لـ2.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 2.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 4.7%، كما ضاعفت وارداتها من العدس إلى 75.8 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة 81% خلال عام.

وأضاف الإحصاء، أن واردات الفول بلغت 227.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 258.1 مليون دولار خلال الأشهر نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 30.8 مليون دولار خلال عام.

وواصلت واردات الأرز تراجعها لمستويات قياسية جديدة لتسجل 46.4 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 262.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 216.2 مليون دولار بنسبة 82.3% خلال عام.

كما استوردت كميات من ألبان مركزة بقيمة 197.5 مليون دولار خلال أول 11 شهرً من العام الماضى مقابل 161.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وحيوانات حية بقيمة 140.3 مليون دولار مقابل 103.8 مليون دولار بزيادة 35.2% خلال الفترة ذاتها.

يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم قد بلغت 63.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 69.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 6.6 مليار دولار بنسبة 9.4%.

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