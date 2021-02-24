انطلاق أول مؤتمر لاستعراض الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة بالمنطقة العربية

بدأت اليوم "الأربعاء" أعمال مؤتمر الاستعراض الإقليمي الأول للاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية.ويشارك في المؤتمر، والذي سيستمر لمدة يومين،ممثلون عن الدول الأعضاء فى الجامعة االعربية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق منذ اعتماده في عام 2018 كأول اتفاق تفاوضي بين الحكومات يعالج الهجرة الدولية بجميع أبعادها.وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،في كلمة له أمام المؤتمر، إنه تتحقق الاستفادة المثلى من المهاجرين في أي مجتمع بالوصول إلى نقطة توازن مناسبة بين كافة الاعتبارات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي نقطة توازن تختلف من مجتمع لآخر، وتتطور أيضًا عبر الزمن".ومن جانبها، شددت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا، أن اليوم أكثر من أي وقت مضى، علينا البحث فى أن نعمل معًا لإدماج المهاجرين في بعض السياسات الاجتماعية، والحد من الكراهية والتمييز ضدهم، وضمان هجرة آمنة ومنظمة ونظامية. وشكرت كل المهاجرين من وإلى المنطقة العربية لما يقدمونه للمنطقة.وبدوره،أشار المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، إلى أن تلك المراجعات الإقليمية توفر فرصة لمناقشة وتقييم وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن الهجرة، وتسليط الضوء على قابلية تكيف الاتفاق العالمي للهجرة لتطوير الجهود الجماعية بهدف الحفاظ على عالمًا آمنًا وحماية المستضعفين وتعزيز الآثار التنموية الإيجابية للتنقل البشري.وسيقدم ممثلو الحكومات المشاركة من المنطقة العربية النتائج الرئيسية للتقارير الوطنية الطوعية للاتفاق العالمي للهجرة الخاصة بهم، مع تسليط الضوء على تجاربهم والتحديات التي واجهتهم وبعض الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية على المستوى الوطني والإقليميوسيستعرض المؤتمر الإقليمي الأهداف الـ 23 للاتفاق، من خلال أربع حلقات نقاش تتناول مواضيع محددة، فضلًا عن مناقشات تفاعلية بين جميع المشاركين. وسيُختتم المؤتمر بتقديم الرسائل والتوصيات الرئيسية التي دارت خلال يومي المؤتمر.وقد دعا الاتفاق إلى إجراء المراجعات الإقليمية، وأقر أن معظم الهجرة الدولية تبدأ داخل الإقليم. سترفع مراجعات الاتفاق الطوعية من قبل الدول الأعضاء والوثيقة الختامية للمؤتمر الإقليمى إلى المنتدى الدولي الأول لمراجعة الهجرة، الذي سيعقد في عام 2022 كمساهمات من المستوى الإقليمي.وتلتزم منظومة الأمم المتحدة، من خلال شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة، بدعم جميع الشركاء في السعي إلى تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، مع الاعتراف بأن هذا الإطار التعاوني يوفر أداة جيدة لضمان أن الهجرة تعود بالنفع على الجميع وأن الأفراد، بما في ذلك المهاجرين، يمكنهم المساهمة للاستجابة الجماعية لجائحة كوفيد 19.