جامعة المنوفية تكرم المشاركين فى دورة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

كرم الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين اجتازوا اختبارات الدورة التدريبية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ESB، جاء هذا في إطار البروتوكول المبرم بين مركز الخدمة العامة بجامعة المنوفية وشركة اسكيلز بلس الممثل الوحيد لشركة سيرتي بورت العالمية في مصر.أعرب "الباجوري" عن سعادته بنجاح الدورة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل شركة اسكيلز بلس، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الدورات ليس فقط لأعضاء هيئة التدريس، بل أيضًا لطلاب وطالبات الجامعة بهدف تطوير مهاراتهم وتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها نواة لدفع قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر.هذا كما قدم الباجوري درع الجامعة للمهندس مازن صادق رئيس شركة اسكيلز بلس وقام الباجوري بتكريم الدكتور وليد محمد ممثل الشركة ومدرب الدورة التدريبية والدكتور محمد أبو الحسن المشرف علي مركز الخدمة العامة بالجامعة.