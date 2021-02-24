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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على إقامة مشروعات خدمية وإطلاق اسم شهيد على مدرسة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:44 م
المجلس التنفيذي برئاسة
المجلس التنفيذي برئاسة اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد، واسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وياسر خداش مدير إدارة المجالس المحلية، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، على تخصيص عدد من قطع الأرض لإقامة مشروعات خدمية، وتغيير اسم قرية، وإطلاق اسم شهيد على مدرسة.

فوافق المجلس التنفيذي على تعديل تخصيص 382.80م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ والمقام عليها دار الحضانة الخاصة بالوحدة إلى إقامة مشروعات تخدم الاسرة والطفل والمجتمع، كما وافق المجلس على تجديد قرار التخصيص مساحة 804م2، لإقامة مركز شباب بقرية أبو الجدايل التابعة للوحدة المحلية بميت الديبة التابعة لمركز قلين.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 50 مترًا أملاك دولة بجوار قصر ثقافة بيلا لإقامة نقطة إسعاف عليها، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد جندي مجند عبدالعاطي عبداللطيف علي سعد على مدرسة شابه للتعليم الأساسي بقرية شابة التابعة لمركز دسوق،كما وافق المجلس على تغيير اسم عزبة الربعمائة التابعة للوحدة المحلية لقرية روس الفرخ،بمركز بيلا إلى عزبة السلام.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 20 فدانًا و17 قيراطًا و3 أسهم لإقامة محطة معالجة صرف صحي بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس،كما وافق المجلس على إقامة حديقة عامة بعد تعديل موقع مدرسة المنتزه للغات، كما وافق المجلس على إقامة مدرسة ابتدائية بقرية مصطفى كامل بقطاع المنصور زمام جمعية مصطفى كامل الزراعية.

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