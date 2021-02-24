شائعة أم جهل؟.. لماذا يرفض المصريون التعامل بالجنيه الورقي؟

دون قرار من الدولة، أو من البنك المركزي المصري، أصبح الجنيه الورقي عملة غير مرحب بها في الأسواق المصرية، إلى أن وصل الأمر لدرجة رفض التعامل به به ليصاحب الرفض عبارات مثل "ده اتلغى خلاص.. مش حايمشي".فلماذا رفض التداول بالجنيه الورقي رغم عدم وجود أي قرارات تفيد ذلك، وما مصير الجنيهات الورقية التي ما زال يحتفظ بها البعض؟المواطن أحمد سمير يروي لـ"الدستور" أنه فوجي برفض أحد السائقين استلام جنيها ورقيا ضمن الأجرة، قائلا له "عايز غيره.. ده مش حايمشي معايا"، يتابع أحمد أنه اندهش من فعل السائق، موضحا علمه بأن البنك المركزي لم يتم من التعامل به إلى الآن، وهو ما حاول إقناع السائق به، ولكن دون جدوى، الأمر الذي تسبب في نشوب مشادة بينهما انتهت بإصرار السائق على عدم استلامه الجنيه الورقي، واستبداله من قبل أحمد بآخر معدنيا.كذلك قالت عزة مجاهد ربة أسرة، إنها تعرضت لرفض أحد باعة السوبر ماركت استلام جنيهات ورقية منها أثناء شراؤها بعض المنتجات أثناء دفعها الحساب، قائلا: "الناس ما بترضاش تاخده مني.. معايا منه كتير ومش عارفة أصرفهم".واصلت عزة حديثها موضحة أنها تستطيع صرف الجنيهات الورقية في شباك تذاكر محطات المترو، وذلك نتيجة هذا الرفض من أغلب البائعين التعامل به، مؤكدة أنه بمحطات المترو يتم التعامل بالجنيه الورقي دون أي مشكلات.الملاحظ أن كل هذا الرفض من قبل الكثير من المواطنين بالأسواق، والمحال للجنيه المصري، يأتي وسط نفي البنك المركزي لقرار منع تداول الجنيه الورقي، وتأكيده أن كافة العملات النقدية الورقية متداولة بالأسواق دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة، ليصبح ما يتم حاليا من رفض المواطنين في القرى والمناطق الريفية ما هو إلا انسياقا وراء الشائعات.وكان أكد البنك المركزي المصري، أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُوضحًا أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حاليًا، وأن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل طبيعي.الجدير بالذكر أن الجنيه الورقي أحد مفردات العملة الوطنية الرسمية للدولة المصرية، وبالتالي فإن رفض التعامل بها أو تداولها دون مبرر أو سند قانوني رسمي، يضع من يرفض تحت طائلة العقوبة القانونية، فضلا عن إثارته حالة من البلبلة والجدل في الشارع المصري.هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى خبيرة الاقتصاد أكدت في حديثها لـ"لدستور" أن رفض الباعة الجائلين وبعض المواطنين للجنيه الورقي، قد يكون ناتج عن عدة أسباب فهو إما يكون نتيجة عدم الوعي أو المعرفة لدى المواطن، وبالتالي يدفعه ذلك إلى الاعتقاد ببعض المعلومات الخاطئة والتعامل معها باعتبارها قوانين وقواعد مسلم بها.كما أضافت أنه من المحتمل أن يكون هذا الرفض بسبب الشائعات التي يطلقها بعض المغرضين بهدف التاثير السلبي على الاقتصاد المصري، وهدم القيمة الشرائية للعملة الورقية بشكل عام، وللجنيه المصري بشكل خاص.الجدير بالذكر أنه وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، «يعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: ومفاد هذا النص أن المشرع المصري يجرم سلوك كل من يمتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، ما لم تكن مزورة أو مغشوشة.