إيرادات السياحة بالبرازيل تراجعت في يناير للشهر الـ13 على التوالي

انخفض دخل البرازيل من السياحة الأجنبية بنسبة 60% في يناير الماضي على أساس سنوي إلى 268.5 مليون دولار، وفقا لبيانات من البنك المركزي.وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن الشهر الماضي كان الشهر الثالث عشر على التوالي لتراجع إيرادات السياحة في البرازيل.وشكلت إيرادات السياحة 9.7% من صادرات الخدمات، وهي أقل من نصف النسبة قبل عام والتي كانت 20%، كما شكلت تلك الإيرادات 1.5% من إجمالي صادرات البلاد من السلع والخدمات.وفي الوقت نفسه، أنفق سكان البرازيل 37.7 مليون دولار في الخارج، بانخفاض بنسبة 79% عن العام الماضي.