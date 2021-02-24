محافظ الدقهلية يكرم رئيس منطقة شمال أفريقيا للإنقاذ

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء، الدكتور محمد أحمد صالح ابن محافظة الدقهلية، والذى تم انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقى للانقاذ ورئيسا لمنطقة شمال افريقيا وعضوا بمجلس ادارة الاتحاد الدولى للإنقاذ.جاء ذلك بحضور عدد من نواب البرلمان وهم النائب حسن المير، والنائب رضا غازى، والنائب السيد خضر، والنائبة الدكتورة شيماء محمود نبيه، والنائبة المهندسة آيه فوزى فتى، والنائب المهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ وحضر اللقاء الإعلامى محمد عزمى.وهنأ محافظ الدقهلية والنواب ابن الدقهلية على هذا الفوز مؤكدين أن الدقهلية دائما فى المقدمة، حيث أشار إلى أن المحافظة رائدة أنجبت لمصر والعالم ومازالت تنجب اعلاما فى كافة مجالات الفكر والادب والثقافة والرياضة والفن والطب والعلم والسياسة والدين كان لهم الاثر البالغ فى اثراء جوانب الحياة المختلفة.وأعرب المحافظ عن تمنياته لنائب رئيس الاتحاد الافريقى المزيد من الترقى والتقدم والازدهار، وفى نهاية اللقاء قدم محافظ الدقهلية درع المحافظة لنائب رئيس الاتحاد الافريقى تكريما وتقديرا له.