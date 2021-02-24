رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يكرم رئيس منطقة شمال أفريقيا للإنقاذ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:38 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
طباعة
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء، الدكتور محمد أحمد صالح ابن محافظة الدقهلية، والذى تم انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقى للانقاذ ورئيسا لمنطقة شمال افريقيا وعضوا بمجلس ادارة الاتحاد الدولى للإنقاذ.

جاء ذلك بحضور عدد من  نواب البرلمان وهم  النائب حسن المير، والنائب رضا غازى، والنائب السيد خضر، والنائبة الدكتورة شيماء محمود نبيه، والنائبة المهندسة آيه فوزى فتى، والنائب  المهندس ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ وحضر اللقاء الإعلامى محمد عزمى.

وهنأ محافظ الدقهلية والنواب ابن الدقهلية على هذا الفوز مؤكدين أن الدقهلية دائما فى المقدمة، حيث أشار إلى أن المحافظة رائدة أنجبت لمصر والعالم ومازالت تنجب اعلاما فى كافة مجالات الفكر والادب والثقافة والرياضة والفن والطب والعلم والسياسة والدين كان لهم الاثر البالغ فى اثراء جوانب الحياة المختلفة.

 وأعرب المحافظ عن تمنياته لنائب رئيس الاتحاد الافريقى المزيد من الترقى والتقدم والازدهار، وفى نهاية اللقاء قدم محافظ الدقهلية درع المحافظة لنائب رئيس الاتحاد الافريقى تكريما وتقديرا له.

موضوعات متعلقة

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

الأكثر قراءة

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بالرابط والأرقام

أيام زمان

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«محاط بالجوارى وتزوج 4 نساء بالجزائر».. الوجه الآخر لـ ابن بطوطة

غدًا.. فرقة رضا للفنون الشعبية في قبة الغورى

«لور بانتلاتشي» الباحثة الأثرية ضيفة المعهد الفرنسي للآثار