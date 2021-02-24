ولاية فيكتوريا الأسترالية تطالب القادمين من نيوزيلندا بالخضوع للحجر

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية أن جميع القادمين من مدينة أوكلاند النيوزيلندية سيتم اعتبارهم قادمين من "منطقة حمراء" وفقا لمعدلات الإصابة بكورونا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للولاية أن أي شخص يصل من أوكلاند بداية من الأربعاء سيكون مطالبا بالدخول في حجر صحي إلزامي بأحد الفنادق لمدة 14 يوما.أما من وصلوا إلى ملبورن، عاصمة فيكتوريا، في 23 فبراير، فسيُطلب منهم إجراء اختبار للكشف عن كورونا على الفور وعزل أنفسهم حتى تظهر نتيجة اختبار سلبية.وكان تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا منتصف فبراير، ما أجبر أوكلاند على فرض إغلاق لعدة أيام.