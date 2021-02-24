حركة أمل: تسريب ناقلة النفط الإسرائيلية بالساحل اللبناني مجزرة بيئية

حذرت حركة "أمل" اللبنانية عقب اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة نبيه بري، رئيس الحركة، من التداعيات الكارثية والخطرة على الساحل اللبناني الممتد من الناقورة البياضة وصولا الى العاصمة بيروت، جراء التسرب النفطي ومواد القطران بكميات هائلة من إحدى ناقلات النفط التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الراسية قبالة سواحل فلسطين المحتلة.وأدانت الحركة في بيان، أذاعته الوكالة الوطنية اللبنانية، هذه المجزرة البيئية الإسرائيلية وتعتبرها جزءا من السياق العدواني الإسرائيلي المتمادي على لبنان حجرا وبشرا وسيادة وثروات، داعية في هذا الإطار الوزارات المختصة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري على مختلف الصعد للحد من المخاطر الصحية والبيئية التي قد تسببها هذه المواد على الثروة السمكية والحيوانية في البحر وعلى صحة وسلامة القاطنين على طول الساحل الجنوبي من الناقورة وصولا إلى بيروت اذا ما اختلطت بالرمال، كما تضع هذه الكارثة مصدر رزق الاف العائلات من الصيادين في مهب هذه الجريمة الإسرائيلية الموصوفة".ودعت الحركة وزارة الخارجية اللبنانية إلى الإسراع بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي وأمام المحاكم والمنظمات الدولية المختصة لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته للتحرك وتحميل الكيان الإسرائيلي، كل التبعات الناجمة عن هذه المجزرة وبخاصة على المستويين القانوني والمالي".كما دعت الجمعيات البيئية كافة وبخاصة جمعية كشاف الرسالة الإسلامية، وأجهزة المتطوعين فيهاوجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، إلى وضع أنفسهم وإمكاناتهم بتصرف المجلس الوطني للبحوث العلمية في معالجة تداعيات هذه الكارثة".