رئيس هيئة نظافة القاهرة يشارك العمال في تجديد حديقة الطفل

انتهت هيئة نظافة القاهرة من زراعة وفرش النجيل في حديقة الطفل بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، بناء على تعليمات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بإنهاء أعمال دهانات البرجولات، والأكشاك، والأسوار الخارجية بحديقة الطفل بمدينة نصر، تحت إشراف مهندس محمود عبد العظيم. ومشرف محمد بيومي.و شارك اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عمال التجميل في زراعة الأحواض لرفع الروح المعنوية للعاملين، ووجه الشكر والتقدير لجميع مهندسين وفنيين وعمال الهيئة الموجودين في حديقه الطفل بمدينة نصر، على المجهود المبذول لإنجاز أعمال تطوير الحديقة في أصعب الظروف من امطار وبرد شديد وطلب منهم المزيد من الجهد لإنهاء هذه الأعمال.