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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بترويج العملات الإلكترونية «بيت كوين» في المنوفية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:20 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالمنوفية) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والتى يقوم من خلالها بالترويج للاشتراك فى عملية إلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يتم خلالها تداول العملات الرقمية (بيت كوين).

وهى عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس، ويتم التعامل بها مباشرة بين الأشخاص بغرض تجارى، على أن يتم تحصيل مقابلها بعملة أجنبية عبر قنوات غير شرعية ودون الحصول على ترخيص بتداولها أو الاتجار فيها، الأمر الذى يحول دون خضوعها لرقابة الجهات المعنية أو تحصيل الرسوم والضرائب المقررة على تلك المعاملات، وذلك بقصد إشراك أكبر عدد من المواطنين فى تلك العملية لحصوله على مقابل مادى نظير ذلك.

وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود حساب خاص به على إحدى المواقع الإلكترونية يحوى المحفظة التى تمكنه من تداول تلك العملات الرقمية، وتبين احتوائها على بعض العملات الرقمية.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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