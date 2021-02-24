وزير التموين: حملات تموينية مستمرة لمحاربة الاستغلال والغش التجاري

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، لصالح المواطن للحفاظ على الدعم المقدم له من الدولة على رغيف الخبز والذي يصل إلى 48 مليار جنيه سنويا، والسلع التموينية المقدمة على بطاقة الدعم والذي يصل إلى 36 مليار جنيه سنويا، بإجمالي دعم يصل إلى 84 مليار جنيه سنويا.وأضاف المصيلحي، أنه وجه المديريات بالمحافظات بعمل حملات لمحاربة الاستغلال والغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين، ففي محافظة المنيا قامت مديرية التموين بحملة مكبرة استطاعت من خلالها ضبط 2880 كيس سناكس ومقرمشات، وضبط مخزن سلع غذائية وتم التحفظ على السلع الموجودة به، وضبط 14 كرتونة سجاير مختلفة الأنواع تم تجميعها بغرض الاتجار بسلعة مسعرة.وفي الفيوم استطاعت مديرية التموين ضبط 2400 زجاجة عصير بمصنع بدون ترخيص ويقلد العلامات التجارية.وفي محافظة بني سويف ضبطت المديرية مصنع أعلاف يعمل بدون ترخيص، وضبط 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد المخازن وتم التحفظ عليها.وفي الغربية ضبطت المديرية مطحن ملح بكمية تصل إلى 11200 طن، كما حررت المديرية عدد من المحاضر ضد أصحاب مخابز قاموا بتجميع الدقيق المدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء و14 محضر نقص أوزان و3 محاضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.