تفاصيل الحالة الصحية لشيري عادل بعد نقلها للمستشفى

تخضع الفنانة شيري عادل لعملية جراحية دقيقة بأحد المستشفيات الخاصة بعد مرورها بوعكة صحية مفاجأة.وقال مصدر مقرب من الفنانة لـ«الدستور»: إنها تعرضت لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث قرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة لها، وطالب المصدر جمهورها ومحبيها بالدعاء لها.يذكر أن شيرى عادل قامت ببطولة الحكاية الرابعة من مسلسل «إلا أنا» وهي بعنوان «أمر شخصي»، بطولة النجمة شيري عادل، وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار عمر عبدالحليم، ويلعب بطولتها كل من شيري عادل وميدو عادل، ونهال عنبر وإيهاب فهمي ونور إيهاب ومعتز هشام وجمال عبدالناصر، وإنتاج سينرجي بشراكة مع أروما للمنتج تامر مرتضى.