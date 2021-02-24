سفر ووصول 1250 راكبًا بمطار الأقصر اليوم

يصل إلى مطار الأقصر الدولي، 1250 راكبًا من مختلف الجنسيات، اليوم الأربعاء، عبر 20 رحلة سياحية تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني، زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة، التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا.وتواصل السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.